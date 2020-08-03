Samsung koronavirüs test merkezi kuruyor

Koronavirüs salgını ile birlikte pek çok şirket zor durumda kaldı. Özellikle teknoloji sektöründe şirketler mağazalarını kapatmak durumunda kalırken, internet üzerinden daha yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Samsung da bu süreçten olumsuz etkilenen markalardan biri oldu.

Ancak şirket, koronavirüs test merkezi de kurarak önemli bir adım attı. Peki bu test merkezinin içerisinde neler olacak? Yardım merkezlerinden, kendi kendini dezenfekte eden özelliğe sahip kılıflara varan pek çok içeriğe sahip olması beklenen merkez, Hwaseong tesisinde kuruldu.



Koronavirüs testlerinin yapıldığı merkezde, aynı zamanda salgına karşı yapılacak araştırmalar da olacak. Samsung'un kurduğu bu test merkezi, şirket çalışanlarının testlerinin yapılmasının yanı sıra Hwaseong’da yaşayan kişilere de yardımcı olacak.

Salgının karşısında teknoloji üreticileri boş durmuyor. Samsung gibi test merkezi kuranlar dışında özellikle de maske üretimi konusunda devletlere destek olan pek çok şirket bulunuyor.



