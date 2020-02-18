Samsung İnovasyon Kampüsü kapılarını açıyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle “Samsung İnovasyon Kampüsü” eğitim programı resmen başladı. İTÜ’de gerçekleştirilen imza törenine Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, İTÜ Rektörü Mehmet Karaca ve TBV Genel Sekreteri Çağdaş Ergin katıldı.

İTÜ’de verilecek bu eğitim programı ile gençlere geleceklerini şekillendirecek teknolojiler hakkında pratik bir anlayış sunarak geleceğe dönük becerilerle donatılmış bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Dünya genelinde geleceğin becerileriyle donatılmış sorun çözücüleri yetiştirme misyonu kapsamında verilen eğitim programı, yeni yetenekler yetiştirerek dünyanın kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümesini zenginleştirmeye katkı sağlamayı hedefliyor.

İmza töreninde konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Samsung olarak Türkiye’deki sosyal sorumluluk çalışmalarımıza bir yenisi ile daha devam ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Başarılı bir geleceğin temelinde, kaliteli eğitimin yattığının bilincindeyiz. Bugün imzasını attığımız bu iş birliği bu nedenle bizler için büyük önem taşıyor. Tamamen yazılım, kodlama, nesnelerin interneti ve yapay zekâ konularına odaklanacak şekilde içeriğini yeniden şekillendirdiğimiz bu yeni eğitim projesiyle genç yeteneklere destek olmayı hedefliyoruz. 3 ay sürecek eğitimler sonunda gençlerimiz, Samsung’un kapsamlı müfredatı, UNDP’nin uluslararası kalkınma bilgisi, Türkiye Bilişim Vakfı’nın sektörel deneyimi ve İTÜ eğitim kadrosunun engin bilgileri ışığında uygulamalı projeler ile kendilerini donatma fırsatı bulacak. Tabii her şey sadece derslerden ibaret değil. Teknoloji konusunda uzmanlar liderliğinde sohbetler gerçekleştirilecek, öğrencilere başarının anlamını, canlı örnekleri ile tanıştıracağız. Bu eğitimlerde öğrencilere kariyer danışmanlığı desteğinin yanı sıra proje yapmaları için gerekli tüm ekipmanları da sunacağız.” dedi.

İmza töreninde konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise şunları söyledi: Dijital ekonominin toplumsal dönüşüm potansiyelini tam olarak hayata geçirebilmek için genç nesillerin donanımlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu proje, gençleri yalnızca 4. Sanayi Devrimi’nin öncüleri olmaya hazırlamayacak, aynı zamanda Küresel Amaçlar’a dönük çalışmalar yapmaları teşvik edilerek, onların birer sürdürülebilir kalkınma aracı olmalarını sağlayacak.” dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da inovasyonu sağlayan, girişimciliği destekleyen eğitim kurumu misyonu doğrultusunda söz konusu eğitimlerin İTÜ’de verilmesinin önemine değindi. Türkiye’nin kalkınmasında yeni nesil teknolojilerin üretilip ihraç edilmesinin anahtar olduğunu kaydeden Rektör Karaca şu değerlendirmelerde bulundu: “İTÜ’nün uzman eğitim kadrosunun öncülüğünde verilecek eğitimlerle yeni nesil üniversite anlayışına uygun olarak tüm paydaşların destekleriyle öğrencilerimiz yeni bir vizyon kazanacak ve kendilerini bilgi teknolojileri alanında geliştirme fırsatı yakalayacak. Türkiye’nin gelecek misyonunu şekillendirecek, inovasyonuna yön verecek ve teknoloji ihraç eden bir dünya ülkesi olmasını sağlayacak fikirlerin, bu eğitimlerle birlikte ortaya çıkmasını umut ediyorum.”

İmza töreninde konuşan TBV Genel Sekreteri Çağdaş Ergin ise “Tüm kurum ve süreçleri çok büyük oranda değiştirecek dijital dönüşüm, ekonomiler için olduğu kadar toplum içinde muazzam fırsatların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Türkiye Bilişim Vakfı olarak, Türkiye’nin bu fırsatı, refah seviyesinin yükselişinde, adanmış ve seri bir planlama ile değerlendirmesinin önemine inanıyoruz. Türkiye Bilişim Vakfı; Samsung, UNDP ve İTÜ ile hayata geçireceği bu proje ile Türkiye’nin ekonomik anlamda sıçrama yapabilmesinin ilk ve şüphesiz en önemli adimi olan dijital becerilerin artırılması yolu ile nitelikli iş gücünün temininin desteklenmesi hedefine hizmet edeceğine inanmaktadır.” dedi.

Eğitim programına öğrencilerden yoğun başvuru

Eğitime katılım için 4 bini aşkın başvuru yapılırken öğrenciler seçme aşamasında temel STEM bilgisine sahip olma, programlama bilgisine sahip olma, programlama deneyimine sahip olma, bir programa ilgi duyma ve bir kariyer hedefine sahip olma şeklinde 5 temel kriter üzerinden değerlendirildi. Binlerce başvuru ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk etapta 25 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Ayazağa kampüsünde İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı uzmanlarınca koordine edilecek eğitimler alacak. 240 saat sürecek ücretsiz eğitimlerin 160 saati konu anlatımı, 80 saati ise uygulama ve proje olarak gerçekleştirilecek. 3 ay sürecek eğitimler sonunda öğrenciler, uygulamalı projeler ile yarışmaya girme hakkı, kariyer danışmanlığı desteği, proje yapılması için gerekli tüm ekipmanlar ve mentor kılavuzluğu fırsatları yakalayacak. Ayrıca öğrencilere bir sertifika da verilecek. 18 - 25 yaş aralığındaki gençleri kritik ve teknik becerilerle donatmayı hedefleyen eğitim programının ilk konusu ise nesnelerin interneti olacak. Öğrencilere ayrıca “Kariyer Danışmanlığı Eğitimi” de verilecek. 5 dersten oluşacak bu kursta da kendi kendini değerlendirme, iş arama gibi konuların yanı sıra öz geçmiş hazırlama ve mülakat konularında eğitimler verilecek. Program ilerleyen zamanlarda yeni başvurularla öğrenci alımına devam edecek.

Nesnelerin İnterneti Eğitim Programı

Ders Anlatımı + Alıştırma (8 hafta)

1. haftaIoT’ye Giriş

2. haftaIoT Cihazı

3. haftaLinux ve C Programlama

4. haftaJAVA Programlama

5. haftaAğlar ve Protokoller

6. haftaNode.js ve Sensör Kontrolü

7. haftaPython Programlama

8. haftaIoT Platformu ve Veri Analizi

Bitirme Projesi (4 hafta)

9. haftaGalaxy İleri Dönüşüm ve Tasarım Odaklı Düşünme

10. haftaBitirme Projesi Rehberi ve Geliştirmesi

11. haftaBitirme Projesi Geliştirmesi Devamı

12. haftaBitirme Projesi Test ve Final Sunumu

Kariyer Danışmanlığı Eğitimi

Yetenek savaşları



Kendini değerlendirme



CV hazırlama



Mülakat becerileri