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Teknoloji
Haber Giriş: 09.07.2020 - 08:33,Son Güncelleme:

Samsung, iki cihazını 'ölüm'e terk ediyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Samsung, iki cihazını 'ölüm'e terk ediyor
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, belirlediği iki cihazına bundan sonra destek vermeyecek; güncelleme çıkmayacak. İşte o cihazlar...

Samsung, yeni model telefon ve tabletlerini görücüye çıkarmaya devam ediyor; diğer yandan eskiyen modellerini de yıllarca güncellemelerle destek olması sürdürüyor. Ancak şirket, bazı cihazlarının yolun sonuna geldiğini düşünerek güncelleme takviminde kapı dışarı ediyor.

Bu kapsamda şirketin akıllı telefonlarından Galaxy S7 Active ile tabletlerinden Galaxy Tab A 10.1 2016, Samsung desteğini yitirmiş durumda. Bu cihazlar yaklaşık 4 yıl boyunca güncelleme aldı; ancak Samsung'un duyurusuyla bu destek sona erdi.

5.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve Super AMOLED ekran kullanan Galaxy S7 Active, toza ve suya karşı dayanıklı gövdesiyle bilinen bir telefon. Türkiye'de doğrudan satışı yapılmayan ürün, Snapdragon 820 işlemciden gücünü alıyor.

Samsung, iki cihazını ölüme terk ediyor

Samsung'un desteğini çektiği bir diğer cihaz da Galaxy Tab A 10.1 (2016) sürümü. 10.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz PLS LCD ekran kullanıyor ve Samsung'un geliştirdiği Exynos 7870 işlemciden güç alıyor. Cihaz, son olarak Android 8.1 güncellemesini almıştı.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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