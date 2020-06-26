Samsung Grand Prix devam ediyor: Finali 5 Temmuz'da

Gerçek ralli pilotlarının da yer aldığı Samsung Grand Prix E-spor turnuvası, devam ediyor. Yarışmanın ilk hafta Bakü pistinde gerçekleştirilen ayağında Kuzey Çıkrıkçı birinci olurken, ikinci haftada Spa pistinde gerçekleştirilen yarışın kazananı ise Hinjej oldu. Sosyal medyadan canlı yayınlanan turnuvanın üçüncü hafta yarışması ise Monza pistinde 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye’yi hem gerçek pistlerde hem de profesyonel e-spor yarışlarında temsil eden genç sporcu Cem Bölükbaşı’nın da katılım sağladığı yarışmanın üçüncü hafta yarışları kazananlarını bekliyor. Saat 22.00’da Monza pistinde üçüncü hafta yarışları tamamlanacak. 5 Temmuz tarihinde ise merakla beklene final gerçekleşecek.



Canlı yayınlanan yarışmalar şu ana kadar 428 bin kişi tarafından izlendi. 14 Haziran ile 5 Temmuz arasında yapılan yarışmalarda her yarış günü 1. olan gönüllü pilota Samsung 27” CRG5 Gaming Monitör, 2. sırayı elde eden gönüllü pilota ise Samsung 970 Evo 500 GB NVMe SSD hediye ediliyor.