Samsung Galaxy Z Fold 2 için sayılı günler kaldı

7.7 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Samsung Galaxy Z Fold 2, Super AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. 120 Hz ekran yenileme oranına sahip olan ürünün ekranı ise 6.23 inç büyüklüğünde olan ultra ince cam ile korunacağı dile getiriliyor.

Parmak izi tarayıcı ekranın üzerinde değil, telefonun sağ kısmında yer alacak. Ön yüzünde 10 MP çözünürlüğünde kamera bulunduran telefonun arka yüzünde de 3 kamera bulunuyor: 12 Megapiksel çözünürlüğünde olan geniş açılı ana kamera, 12 Megapiksel çözünürlüğünde olan ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksel çözünürlüğünde olan telefoto kamera.

15W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen telefonda aynı zamanda 15W kablosuz ters şarj özelliği de bulunuyor ve bu sayede diğer kablosuz şarj olan cihazları hızlıca şarj edebiliyor. Cihazın içinde de 4365 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Telefon, 25W hızlı şarj (kablolu) desteğine sahip.

Qualcomm'un Snapdragon 865 Plus işlemcisinden gücünü alan telefonun 256 GB ve 512 GB hafızalı modelleri olacak. Telefonların 5G desteğine sahip olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.



