Samsung Galaxy Z Fold 2 bugün tanıtılıyor!

Samsung, yeni nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2 ile tümüyle yeni bir mobil cihaz kategorisine öncülük etmeye devam ediyor. İki katlanabilir cihazı piyasaya çıkaran ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan Samsung, yeni iyileştirmeler ve benzersiz katlanabilir kullanıcı deneyimi sunan Galaxy Z Fold2'yi bugün saat 17:00'de tanıtıyor ve detaylarını paylaşıyor.



Galaxy Z Fold2, üstün verimlilik için akıllı telefonun taşınabilirliğini ve esnekliğini tabletin gücü ve ekran boyutu ile birleştiriyor. İster katlanmış ister katlanmamış olsun, Galaxy Z Fold2’nin birinci sınıf tasarımı ile lüks bir mobil deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Galaxy Z Fold2, uçtan uca, neredeyse çerçevesiz Sonsuz-O Ekranlara sahip.



Mystic Black ve Mystic Bronze. Galaxy Z Fold2 ile Samsung, tüm katlanabilir cihaz kategorisi için yeni olanaklara ilham olmaya devam edecek.



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