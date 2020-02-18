Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti belli oldu
Samsung’un çok kısa bir süre önce tanıttığı ve neredeyse hakkındaki tüm detayların bilindiği yeni telefonu Samsung Galaxy Z Flip, tıpkı bir cüzdan gibi katlanma özelliğine sahip bir akıllı telefon... Peki bu esnek ekrana sahip telefonun ekranını kırmanız halinde ödemeniz gereken ücreti biliyor musunuz?
Samsung, dikey olarak katlanma özelliğine sahip Galaxy Z Flip modelini geçtiğimiz günlerde duyurmuş ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Kısa bir süre önce ise YouTube’da JerryRigEverything isimli kanal Galaxy Z Flip modelini dayanıklılık testine soktu. Bu testte ise cihazın ekranının ultra ince cam kullanmak yerine plastik kullanıldığı ortaya çıktı.
Sansung’un resmi web sitesinde yayınladığı listeye göre Galaxy Z Flip’in ekranını değiştirmek kullanıcılar 500 doları gözden çıkarmaları gerek.
Galaxy Z Flip için Samsung, müşterilerine özel bir indirim fırsatı da sunacak. Bu cihazı 31 Aralık 2020 tarihinden önce satın alanlar ekran değişimin bir kereye mahsus olarak 120 dolara değiştirebilecekler.
Galaxy Z Flip, Dynamic AMOLED bir ekran özelliğini taşıyor. Ayrıca ekranı açıldığında 6.7 inçlik bir görüntü alanına sahip. Ekran çözünürlüğü 2636x1080 piksel olan cihaz aynı zamanda 425 PPI piksel yoğunluk imkanı sunabiliyor.
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