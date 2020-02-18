Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti belli oldu

Samsung, dikey olarak katlanma özelliğine sahip Galaxy Z Flip modelini geçtiğimiz günlerde duyurmuş ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Kısa bir süre önce ise YouTube’da JerryRigEverything isimli kanal Galaxy Z Flip modelini dayanıklılık testine soktu. Bu testte ise cihazın ekranının ultra ince cam kullanmak yerine plastik kullanıldığı ortaya çıktı.



Sansung’un resmi web sitesinde yayınladığı listeye göre Galaxy Z Flip’in ekranını değiştirmek kullanıcılar 500 doları gözden çıkarmaları gerek.



Galaxy Z Flip için Samsung, müşterilerine özel bir indirim fırsatı da sunacak. Bu cihazı 31 Aralık 2020 tarihinden önce satın alanlar ekran değişimin bir kereye mahsus olarak 120 dolara değiştirebilecekler.

Galaxy Z Flip, Dynamic AMOLED bir ekran özelliğini taşıyor. Ayrıca ekranı açıldığında 6.7 inçlik bir görüntü alanına sahip. Ekran çözünürlüğü 2636x1080 piksel olan cihaz aynı zamanda 425 PPI piksel yoğunluk imkanı sunabiliyor.