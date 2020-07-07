Samsung Galaxy Watch 3 ne zaman çıkacak?

Samsung, 5 Ağustos tarihinde büyük bir etkinlik yapmayı planlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilecek olan etkinlikte şirket, Galaxy Note 20 serisini ilk kez gün yüzüne çıkaracak. Ancak şirketin tek sürprizi bu değil.

Samsung, bu etkinlikte Galaxy Watch 3 model yeni akıllı saatini de ilk kez görücüye çıkaracak. Ancak kimi kaynaklara göre Samsung, bu tarihi beklemeyerek 22 Temmuz tarihinde de yeni saatini ortaya çıkarabilir.

1.2 ve 1.4 inç olmak üzere iki farklı ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy Watch 3, gümüş (paslanmaz çelik), siyah (titanyum) ve bronz/altın gövde rengi seçenekleri sunacak.



Küçük olan modelde 247 mAh, büyük olanda ise 340 mAh kapasiteli batarya bulunacak ve her iki modelde de 8 GB dahili hafıza yer alacak. Ancak bu alanın sadece 5.3 GB'ını kullanıcılar kullanabilecek.

EKG başta olmak üzere kan basıncı, nabız ölçümü gibi özelliklere de sahip olan saat, aynı zamanda Bluetooth, GPS ve NFC teknolojilerini de destekliyor.

41 mm'lik modeli 399 dolardan satışa sunulacak olan Galaxy Watch 3'ün 45 mm'lik büyük modelinin fiyat etiketi ise 599 dolar olacak.



