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Teknoloji
Haber Giriş: 03.08.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin yeni tanıtım videosu yayınlandı

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Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin yeni tanıtım videosu yayınlandı
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, 5 Ağustos tarihinde Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında yeni ürünlerinin duyurusunu yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda şirketin yeni tanıtım videosu da yayınlandı.

5 Ağustos'ta yapılması beklenen Galaxy Unpacked etkinliği hızla yaklaşırken Samsung, etkinliğe dair yeni bir video yayınladı. 

Yayınlanan videoda 5 Ağustos’taki etkinlikte tanıtımı yapılacak yeni cihazlar hakkında önemli ipuçları paylaşan şirket, videoda geçen “Samsung Dijital Şehri’ndeki geliştiricilerin, tasarımcıların, mucitlerin anlatacağı hikâyelere özel erişim” cümlesiyle dikkat çekiyor. 

Şirket, Galaxy Note 20 serisi telefonlarını, yeni akıllı saatini ve ekranı katlanabilen telefonunu ilk kez bu etkinlikte görücüye çıkaracak. 

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