Samsung Galaxy Unpacked etkinliğini 56 milyon kişi izledi

Samsung, yeni cihazlarını tanıtmak amacıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğini izleyenlerin sayısından memnun kaldı.

Güney Kore’den canlı olarak yayınlanan etkinlik, Samsung’un kendi dijital kanallarının yanı sıra birçok medya kuruluşu, operatör, mağaza ve iş ortaklarının dijital kanallarında da paylaşıldı ve dünya genelinde toplam 56 milyon izleyiciye ulaştı.

Etkinlikte Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live, Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 Plus, Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı.



Bu ürünler şu an ön sipariş yoluyla temin edilebiliyor.



