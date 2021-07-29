Samsung Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayım

Samsung Electronics'in yeni Galaxy ekosistemini bekleyenler için yeni bir fragman yayınladı. Geçmişte hayatımızı etkileyen bazı teknolojilere atıfta bulunarak “Daha iyisini deneyimleyince, asla eskiye dönmek istemeyiz” ifadesini kullandığı videoda Samsung, etkinlikte "Hayata açılmaya hazırlan" vizyonu ile duyuracağı yeni cihazları ile teknoloji dünyasındaki değişimleri masaya yatırıyor.



