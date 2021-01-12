Samsung Galaxy Unpacked 2021 başlıyor

2020 yılında uzaktan çalışmaya ve evde daha fazla vakit geçirmeye başladık. Hal böyle olunca mobil teknolojiler de günlük yaşamımızın merkezine oturdu. Mobil cihazların öncelik kazandığı bir dünyaya doğru yaşanan bu hızlı geçiş, gündelik yaşamımızı olağanüstü bir deneyime dönüştürebilen cihazlara olan ihtiyacı daha fazla ortaya çıkardı.

Bu kapsamda Samsung'un 14 Ocak tarihinde gerçekleştireceği Unpacked isimli dev etkinliği de kullanıcıların günlük yaşamını daha mükemmel bir hale getirmek için yeni ürün ve servislere ev sahipliği yapacak.



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"Samsung Galaxy 2021'de video tutkunlarının taleplerini karşılamaya fazlasıyla hazır olacak. Bu alandaki ilerleme bakımından önümüzdeki yıl efsanevi olacak." diyen Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, Unpacked etkinliğinde kullanıcıların hayatına dokunacak ve değiştirecek ürünlerle sahnede olacağına dikkat çekiyor.

Daha akıllı bir yaşamdan söz eden TM Roh, Samsung'un çok yakında aracınızın kapısını açma biçiminizi bile değiştirecek, kişiselleştirilmiş araç bağlantısını dijital yaşamınızın bir parçası haline getirecek kusursuz entegrasyona sahip araç deneyimleri sunabilecek çok iyi bağlantı olanakları sunacağını kaydetti.

SAMSUNG, 5G TEKNOLOJİSİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR

5G mücadelesine öncülük ettiklerini ve katlanabilir akıllı telefon serisiyle geleceği şekillendirdiklerini belirten TM Roh, yapay zekâ ve nesnelerin internetinde mobil cihazların yapabileceklerine ilişkin parametreleri yeniden tanımlayacak hamleler yapacağını vurguladı.

Samsung'un bu yıl yapacağı hamleleri anlayabilmek için önceki yıllarda neler yaptığına göz atmak gerekiyor. Son 10 yıldır küresel 5G altyapısının oluşturulmasına destek olarak, beşinci nesil hücresel teknolojinin temellerini atan Samsung, dünyanın ilk ticari 5G akıllı telefonu Galaxy S10 5G ile ilk 5G tablet olan Galaxy Tab S6 5G'yi piyasaya sürdü.

EKRANI KATLANABİLEN TELEFON KATEGORİSİNİN LİDERİ

Ekranı katlanabilen telefonlar söz konusu olduğunda Samsung liderliği kimseye bırakmadı. 2020'de Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold2'nin piyasaya sürülmesiyle geliştirilen bir kategori olan katlanabilir akıllı telefonların arkasında da büyüyen bir ivme söz konusu oldu. Galaxy Z Fold2, mobil teknolojiyle nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayan bir akıllı telefon olarak övgüyle karşılandı.

2021 YILININ İLK UNPACKED ETKİNLİĞİ BAŞLIYOR

Herkesin uzaktan çalışmaya ve evde eğlenceye daha fazla zaman ayırmaya başlamasıyla birlikte, video kalitesi ve mobil cihazlardaki özellikler hayati bir önem kazanırken Samsung da 14 Ocak tarihinde gerçekleştireceği Unpacked zirvesinde bu trendi yakalayan, yön veren ürünlerini sergileyecek.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 etkinliği 14 Ocak 2021’de saat 18.00’de başlayacak ve hurriyet.com.tr olarak Samsung'un bu zirvesindeki gelişmeleri canlı olarak sizlere aktaracağız.