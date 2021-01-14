Samsung Galaxy S21 serisi Türkiye fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra satış fiyatları açıklandı

Samsung Galaxy S21 serisi fiyatları tanıtımın ardından dikkat çekti. Tanıtımı günler öncesinden duyurulan ve sabırısızlıkla beklenen gecede, Galaxy S21 Plus'ın 128 GB depolama özelliğine sahip cihazı 15.999 TL'den satışa sunuldu. Samsung Türkiye ayrıca Galaxy S21 ön siparişine özel 1.000 TL hediye çeki, 4 ay YouTube Premium üyelik paketi ve ön siparişe özel Galaxy Buds Pro hediye seçenekleri sunuyor.

SAMSUNG GALAXY S21 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 5G, 8 GB RAM / 128 GB depolamaya sahip olan modeli 9.999 TL satış fiyatına sahip.

Galaxy S21 Plus

12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL

12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL

Galaxy S21 Ultra

12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL

12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL

GALAXY BUDS PRO GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Samsung Electronics, yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro’nun satışa sunulacağını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy Buds Pro; sürükleyici bir ses, üstün çağrı kalitesi, akıllı aktif gürültü engelleme ve cihazlar arasında daha gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerini, modern ve şık bir tasarımla buluşturuyor. Galaxy Buds Pro, Samsung tarafından piyasaya sürülen şimdiye kadarki en gelişmiş kablosuz kulaklık olmanın yanında iş, eğlence ve diğer tüm alanlarda en iyi kullanımı sunmak üzere geliştirildi.

Aktif gürültü engelleme ve Ortam Sesi özellikleri otomatik olarak birlikte çalışıyor ve etrafa uyum sağlayarak ses deneyimini optimize ediyor. Galaxy Buds Pro, kullanıcı konuştuğunda sesini algılayarak konuşma durumuna göre etrafındaki sesleri kısıp yükselterek ses ayarını otomatik olarak gerçekleştiriyor. Galaxy Buds Pro sahipleri konuşmak istediğinde, Ortam Sesini kullansalar da veya Aktif Gürültü Engelleme özelliğini kapatsalar da kulaklıkları müziğin sesini kısıyor. Bu teknoloji, kullanıcının daha iyi duymasını ve iletişim kurmasını sağlarken Galaxy Buds Pro’yu günlük kullanım için verimli bir araç haline getiriyor.

Galaxy Buds Pro, 15 Ocak tarihinden itibaren KDV dahil 1599 TL fiyatı ile satışa sunulacak.