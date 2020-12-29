Samsung Galaxy S21 ne zaman satışa çıkacak?

Samsung, 2020 yılında dikkat çeken pek çok yeni telefon modelini kullanıcılarla buluşturdu. Ekranı katlanabilen telefon modellerine de yer veren şirket, Galaxy Note 20 serisiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şimdi ise sırada Galaxy S21 serisi var.

Yeni telefon modelleriyle ilgili henüz net bilgiler bulunmasa da, Samsung Shop uygulamasından gelen bir bildirim sonucu Galaxy S21 serisinin ön sipariş tarihi ortaya çıktı. Sızan bilgilere bakıldığında Galaxy S21 için net bir tarih olmasa da ön sipariş rezervasyonları resmen başlatıldığı görülüyor.

Samsung'a yakın kaynakların iddiasına göre 14 Ocak'ta yapılması beklenen Unpacked 2021 etkinliği kapsamında yeni telefonlar ilk kez dünyayla paylaşılacak. Samsung'un bu etkinlikte Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç yeni modelini görücüye çıkarması bekleniyor.



Ön sipariş kaydında telefon için aksesuar alımında kullanmak üzere 60 dolarlık kupon veriliyor.

Xiaomi Mi 11 gibi Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alması beklenen Galaxy S21, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Galaxy S21 6.2 inç ekran büyüklüğüyle gelirken, Galaxy S21 Plus'ın ekranı 6.7 inç olacak.

Kamera tarafında da iddialı olması beklenen Galaxy S21 serisinin üç modelinde de stereo hoparlör desteği bulunacak.





