Samsung Galaxy S20 Ultra'nın kamerası sorunlu çıktı

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı yeni akıllı telefonlarından Galaxy S20 Ultra, en çok da 100x dijital zum yapabilen kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak cihazın teknik sorunu da tam bu noktada ortaya çıkıyor. The Verge ve PC Mag isimli yayınların editörlerince test edilen telefonun kamerasında sorun tespit edilirken, kameraların netlik sorunu yaşattığı görülüyor.



Galaxy S20 Ultra ile video çekiminde sıkça karşılaşılan netlik sorunun neden kaynaklandığı bilinmezken, Samsung'tan ise konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Şirket, sorunun yazılımsal olduğunu ve en kısa sürede güncelleme çıkarılacağını duyurdu.



Daha önce de Samsung, diğer telefonlarında benzer sorunlar yaşamış ve yazılım güncellemesi sunarak teknik sorunları ortadan kaldırmıştı. Bakalım bu kez yazılım güncellemesi Galaxy S20 Ultra'nın netlik sorununu çözebilecek mi?