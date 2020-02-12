Samsung Galaxy S20 telefonlarının özellikleri neler?

Samsung, yeni akıllı telefon serisi Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra'yı tanıttı. Samsung'un uzun süredir beklenen bu yeni telefonlarının özellikleri teknoloji tutkunlarınca araştırılıyor. İşte, Samsung Galaxy S20 serisi telefonlarının özellikleri...

Samsung Electronics, yeni amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S20 serisini dün akşam tanıttı. Galaxy S20 serisi, yapay zekâ (AI) ile Samsung’un geniş görüntü sensörünü bir araya getirerek daha iyi bir görüntü kalitesi sağlayan yeni bir kamera teknolojisi sunuyor.

KAMERALARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Galaxy S20 serisinin daha büyük görüntü sensörü sayesinde kamera çözünürlüğü ciddi seviyede artıyor; düzenleme, kesme ve zoom için eklenen özelliklerle detaylı görüntüler elde edilebiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+’ta 64MP, Galaxy S20 Ultra’da ise 108MP kamera bulunuyor. Daha büyük sensörler sayesinde çok fazla ışık yakalanabiliyor ve böylelikle düşük ışık şartlarında dahi zengin görüntü kalitesi sağlanıyor. Galaxy S20 Ultra, dokuz pikseli sensör seviyesinde tek bir pikselde bir araya getiren piksel birleştirme (nona-binning) teknolojisini kullanarak, yüksek çözünürlüklü 108MP mod ve 12MP mod arasında dinamik geçişe izin verme seçeneği ile daha da ileriye gidiyor.

ÇOK UZAKTAYKEN BİLE YAKIN PLAN ZOOM

Galaxy S20’de Hibrit Optik Zoom ve yapay zekâdan güç alan Dijital Zoom’u içeren Super Çözünürlüklü Zoom’u bir arada kullanan Space Zoom teknolojisi sayesinde, çok uzaktayken bile yakın plan zoom yapılabiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x’e varan zoom kullanılıyor. Galaxy S20 Ultra’da ise devrim niteliğindeki katlanan lensler ile bir adım daha ileriye gidiliyor ve yapay zekâ ile güçlendirilmiş, yüksek zoom seviyesinde görüntü kalitesindeki kaybı azaltan çoklu-görüntü işlem ile kullanıcılar 100x’e varan Süper Çözünürlük sayesinde daha net görüntü deneyimi yaşayabiliyor.

TEK TUŞLA ÇOKLU ÇEKİM

Tek Tuşla Çoklu Çekim (Single Take) özelliği, bir yandan anın fotoğrafını çekerken diğer yandan da o anı yaşamanızı sağlıyor. Yapay zekâ ile güçlendirilmiş kamera teknolojileri sayesinde Galaxy S20 serisi yaşadığınız anı daha iyi şekilde yakalamanız için siz tek bir çekim yapsanız da o sizin için canlı odak, kırpılmış, ultra geniş açılı çekim gibi çok sayıda farklı formatta fotoğraf ve video oluşturabiliyor.

Galaxy S20, gerçek dünyadaki renkleri ve görüntü kalitesini yakalayabilmeniz için çarpıcı 8K video çekimleri yapmanızı sağlıyor. Çekiminiz bittiğinde videonuzu Samsung QLED 8K TV’ye aktararak izleyebiliyor veya bir 8K videodan bir kareyi alarak onu yüksek çözünürlükte bir fotoğrafa dönüştürebiliyorsunuz. Süper Dengeli Çekim, hiza sabitleme ve yapay zekâ hareket analizi sayesinde, en engebeli ortamlarda çekilmiş videolar bile aksiyon kamerası kullanılarak çekilmiş gibi görünüyor.

AYNI ANDA SEKİZ KİŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA

Müzik Paylaşımı (Music Share) özelliğiyle, cihazınızı Bluetooth ile aracınızın gerekli özelliklere sahip müzik sistemine ya da hoparlörüne bağlayarak yol boyunca arkadaşlarınızla birlikte DJ’lik yapabiliyorsunuz.

Galaxy S20, Google Duo ile özel ve entegrasyon sayesinde görüntülü sohbet deneyimini daha da iyileştiriyor, Duo’nun yeni özellikleri Galaxy S20’de ilk kez kullanılıyor. Artık telefonla arama klavyesinde Duo butonuna basarak görüntülü sohbet başlatabilirsiniz. Google Duo tüm işletim sistemleriyle uyumlu olduğu için istediğiniz herkesle görüntülü konuşabilirsiniz. Ayrıca aynı anda 8 kişiyle de görüntülü sohbet etmeniz mümkün.

Galaxy S20’nin profesyonel seviyedeki kamarasının avantajını kullanmak için Netflix ve Samsung birlikte çalışıyor. Galaxy S20, Netflix Originals’ın popüler içerikleri üzerine özel içerikleri çekmeleri için ünlü yönetmenlere verilecek. Kullanıcılar ayrıca Galaxy cihazların geliştirilmiş entegrasyonu sayesinde Netflix’in içeriklerini keşfedebilecek.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ İŞLEMCİ

Samsung’un iş ortağı Microsoft 2020 ilkbaharında ünlü Forza Street oyununu Galaxy Store’da satışa sunarak ilk defa bu oyunu mobil ortama taşıyacak. Galaxy S20; hızlı işlemcisi, 12GB RAM, AKG ses düzenleyicisi ve üstün seviye performans için ayarları optimize etmek üzere arka planda sürekli çalışan oyun desteğiyle etkili bir oyun deneyimi sunuyor.

Galaxy S20, cihazı çip seviyesinden yazılım seviyesine kadar koruyan mobil güvenlik platformu Knox tarafından korumaya alındı. Galaxy S20’de ayrıca, donanım tabanlı saldırılara karşı koruma amacıyla yeni ve güvenli bir işlemci kullanıldı.

UZUN SÜREN SARJ

Büyük ve akıllı bataryasından güç alan Galaxy S20 serisinde 25W hızlı şarj standart olarak sunulurken, Galaxy S20 Ultra modeli 45W Süper Hızlı (Super Fast) şarjı da destekliyor; tüm modellerde 128GB geniş bir depolama alanı standart olarak sunulurken ayrıca 1TB arttırılabilir hafıza desteği de sağlıyor.

BASİT BİR ARAYÜZ

Galaxy S20’deki One UI 2 arayüzü net, basit ve kullanımı kolay bir arayüz olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda Galaxy S20 serisinde SmartThings ile akıllı evinizi uzaktan yönetmeniz, Samsung Health ile belirli sağlık bilgilerine ulaşmanız mümkün oluyor.

GALAXY BUDS+

Samsung Galaxy Buds+ sayesinde de müzikleri ve podcast’leri gönlünüzce dinleyebilirsiniz. AKG ses sisteminin kullanıldığı Galaxy Buds+’ta çift yönlü hoparlör, yüksek ses kalitesi için 3 mikrofon ve uzun saatler yeten bir batarya ömrü sunuluyor. Buds+ uygulaması artık iOS cihazlarla da uyumlu. Ürün “Galaxy Buds+” uygulaması ile hangi telefonu kullanırsanız kullanın daha iyi bir ses deneyimi yaşamanızı sağlamayı hedefliyor. Siyah, Beyaz ve Gök Mavisi renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Buds+’ın tavsiye edilen satış fiyatı ise 899 TL.

RENK SEÇENEKLERİ

Türkiye’de satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri, Galaxy S20 için Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe; Galaxy S20+ için Kozmik Siyah, Kozmik Mavi, Kozmik Gri; Galaxy S20 Ultra için Kozmik Siyah, Kozmik Gri olacak.

Her üç model de 12 Şubat 2020’den itibaren shop.samsung.com/tr adresi üzerinden ön siparişe açılacak. Ön sipariş kampanyası çerçevesinde Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi veren ve kampanya koşullarını sağlayan tüketiciler tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL değerinde Galaxy Buds+ hediye edilecek.

FİYATLAR NE KADAR?

Ayrıca Galaxy S20 serisi mart ayında Türkiye’de yetkili mağazalarda satışa sunulacak. Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S20 için 7.799TL, Galaxy S20+ için 9.299TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999TL...