Samsung Galaxy S20 Ultra ısınma sorunu yaşıyor

Samsung'un büyük umutlar bağladığı amiral telefonu Galaxy S20 Ultra, daha satışına başlanalı iki ay gibi kısa bir süre geçmesine karşın donanımsal sorunlarıyla dikkat çekmeye başladı. Telefonu satın alan kullanıcıların bir kısmı, Exynos 990 işlemcinin kullanıldığı Galaxy S20 Ultra modellerinde ısınma sorunu olduğunu kaydetti.

Daha da önemlisi, aşırı ısınma ile birlikte batarya da vaadedilen süreye göre çok daha az dayanıyor ve batarya ömrü hızlı bir şekilde tükeniyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre kimi kullanıcılar 4 saat içinde telefonun batarya ömrünün bittiğini bildiriyor. 5000 mAh kapasiteli batarya kullanan Galaxy S20 Ultra'nın sadece 4 saat ekran süresi sunması elbette büyük bir problem.



Ancak Galaxy S20 Ultra model cihazlarda görülen tek sorun aşırı ısınma ve kısa batarya ömrü değil. Cihazlarda aynı zamanda otomatik odaklamanın yavaş çalıştığı yönünde eleştiriler de geliyor. Bazı anlarda kameranın karşısında duran objeyi odaklayamadığı ya da çok geç odakladığı rapor ediliyor. Samsung, bu sorunun farkında olduğundan daha önce bir güncelleme yayınlamıştı; ancak bu güncelleme de sorunu düzeltmedi.

Türkiye'de 12 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılan Samsung Galaxy S20 Ultra'da yaşanan bu sorunların çıkarılacak kapsamlı bir güncellemeyle çözülmesi beklense de, şirket bu güncelleme için herhangi bir takvim paylaşmadı.