Samsung Galaxy S20 serisi telefonlar için güncelleme uyarısı

Samsung'un geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu Galaxy S20 serisi yeni bir güncelleme aldı. Yaklaşık 386 MB dosya boyutuna sahip olan güncelleme 'G98xNKSU1ATFD' sürüm numarasıyla geliyor. Güncellemeyi indirmek için telefonunuzdan Ayarlar > Yazılım Güncellemesi yolunu izlemeniz yeterli.

Galaxy S20 serisi için gelen bu minik güncelleme, kamera tarafında iyileştirmeler yaparken, bazı hataları da ortadan kaldırıyor. Güncelleme, daha iyi yakınlaştırma yetenekleri ve iyileştirilmiş video sabitleme gibi kamera ayarlarını beraberinde getirirken, ses kayıt özelliğine de önemli bir yenilik dahil etmiş. Kullanıcılar, ses kayıt uygulaması ile artık Bluetooth mikrofon ile de ses kaydı yapabilecek.

Güncelleme, aynı zamanda MirrorLink desteğini de sonlandırıyor. MirrorLink, otomobil bilgi eğlence sistemiyle telefon arasında entegrasyon sunan bir özellikti.



