Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra Türkiye fiyatları yükseliyor mu?

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisi için ön sipariş, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip için ise online sipariş alımları lansman fiyatlarıyla şu günlerde devam ediyor. 6 Mart’ta resmen satışa çıkacak ürünlere, lansman fiyatlarıyla sahip olmak isteyenler için Samsung daha düşük fiyat etiketi sunuyor.

Ön sipariş kampanyası çerçevesinde, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi veren tüketicilere kampanya koşullarını yerine getirmeleri halinde tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL değerinde Galaxy Buds+ hediye edilecek. Lansman fiyatları Galaxy S20 için 7.799 TL, Galaxy S20+ için 9.299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999 TL olan Galaxy S20 serisinin tavsiye edilen perakende satış fiyatları ise 6 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere Galaxy S20 için 8.299 TL, Galaxy S20+ için 9.299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 12.499 TL.

Lansman fiyatı 13.499 TL olan Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 6 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere 14.499 TL. Ayrıca Galaxy Z Flip için özel müşteri servis hattı da oluşturuldu. Tüketiciler 0850 22 20 847 (VIP) no’lu hattan ulaştıkları deneyimli temsilcilerden hizmet alabilecek.



Galaxy Z Flip ile birlikte 1 yıl Ekran Koruma Desteği alınabilecek. Bu koruma desteği ile tüketiciler satın alma tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bir kereye mahsus, ekran tamirini 699 TL’lik fiyatla gerçekleştirebilecek.



