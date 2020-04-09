Samsung Galaxy Note 9'un ekranında sararma sorunu çıktı

Samsung, Galaxy S20 ailesinden önce tanıttığı Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus ve Galaxy Note 10 Lite serisi ile yoluna devam ediyor. Ancak öncesinde tanıttığı Galaxy Note 9 modelinde uzun bir zaman sonra sorun çıktı. Mart ayında Galaxy Note 9'lara gelen güncelleme sonrasında yaşandığı sanılan ekran sararma sorunu nedeniyle kullanıcılar şikayetlerini Samsung cephesine iletirken, şirketten konuyla ilgili bir açıklama ise henüz gelmiş değil.



Ancak söz konusu sorunu yaşayanlara forum sayfasındaki yetkililer, öneride bulunmayı ihmal etmiyor ve kullanıcıları teknik servise yönlendiriyor. Ancak telefonların pek çoğunun garanti kapsamında olmaması kullanıcıları kara kara düşündürüyor.

Koronavirüs nedeniyle yetkili servislerin pek çoğunun tam kapasiteyle çalışmıyor olması da sorunun çözümünü geciktireceğe benziyor.



