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Teknoloji
Haber Giriş: 09.04.2020 - 08:48,Son Güncelleme:/

Samsung Galaxy Note 9'un ekranında sararma sorunu çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Samsung Galaxy Note 9'un ekranında sararma sorunu çıktı
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un Note serisinin bir üyesi olan Galaxy Note 9'un ekranında sararma problemi ortaya çıktı. Son zamanlarda söz konusu sorunu yaşayanların sayısının artmasıyla birlikte Samsung forumlarına şikayet mesajları yağarken, sorunun çözümü şimdilik belirsiz.

Samsung, Galaxy S20 ailesinden önce tanıttığı Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus ve Galaxy Note 10 Lite serisi ile yoluna devam ediyor. Ancak öncesinde tanıttığı Galaxy Note 9 modelinde uzun bir zaman sonra sorun çıktı. Mart ayında Galaxy Note 9'lara gelen güncelleme sonrasında yaşandığı sanılan ekran sararma sorunu nedeniyle kullanıcılar şikayetlerini Samsung cephesine iletirken, şirketten konuyla ilgili bir açıklama ise henüz gelmiş değil.

Samsung Galaxy Note 9un ekranında sararma sorunu çıktı

Ancak söz konusu sorunu yaşayanlara forum sayfasındaki yetkililer, öneride bulunmayı ihmal etmiyor ve kullanıcıları teknik servise yönlendiriyor. Ancak telefonların pek çoğunun garanti kapsamında olmaması kullanıcıları kara kara düşündürüyor.
Samsung Galaxy Note 9un ekranında sararma sorunu çıktı
Koronavirüs nedeniyle yetkili servislerin pek çoğunun tam kapasiteyle çalışmıyor olması da sorunun çözümünü geciktireceğe benziyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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