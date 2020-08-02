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Teknoloji
Haber Giriş: 02.08.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 20'nin kılıfı görüntülendi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Samsung Galaxy Note 20'nin kılıfı görüntülendi
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Samsung, 5 Ağustos tarihinde yeni akıllı telefonlarını ortaya çıkaracak. Galaxy Note 20 serisini de ilk kez bu etkinlikte göreceğiz. Diğer yandan Galaxy Note 20'nin kılıfları şimdiden ortaya çıktı.

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni ürünlerini duyurmak için gün sayıyor. Şirketin tanıtacağı ürünlerin arasında Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra yer alıyor. Yani iki farklı Galaxy Note 20 cihazıyla karşı karşıya olacağız.

Ancak telefonların resmi duyurusu henüz yapılmamış olmasına rağmen, kılıfları görüntülendi. Galaxy Note 20 kılıflarının kapaklı yapıda ve telefonun gövde renkleriyle uyumlu olarak tasarlandığı dikkat çekiyor. Kılıfın kenar kısımları ise şeffaf görünüyor; bu sayede ekrandan bazı bilgiler bu şekilde alınabiliyor.

Galaxy Note 20'lere ait şeffaf kılıflar da boy gösteriyor. MySmartPrice isimli internet sitesinden sızan görüntüler ışığında kılıfları ortaya çıkan Galaxy Note 20, şirketin en iddialı telefonlarından biri olacak.

5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğini hurriyet.com.tr üzerinden de canlı olarak takip edebileceksiniz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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