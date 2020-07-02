Samsung Galaxy Note 20 Ultra ortaya çıktı

Büyük bir ekranla gelmesi beklenen Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20 serisinin en üst seviye modeli olacak. 4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alması beklenen telefon, 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Galaxy Note 20 Ultra gibi bir telefon için 25W desteğinin pek yeterli olmadığını da belirtmek gerekiyor. Yeni amiral telefonlarda 65W desteğini dahi görmeye başladık.

Cihaz, ayrıca 30W kablosuz hızlı şarj desteğini de arkasına almış durumda.

Telefonun yayınlanan basın görseline bakıldığında ise arka yüz tasarımı hakkında önemli ipuçları veriyor. Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken, kalem konusunda da tasarımda bir değişikliğe gidilmediği dikkat çekiyor.

Samsung, Galaxy Note 20 serisi telefonlarını Ağustos ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtması bekleniyor.



