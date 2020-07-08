Samsung Galaxy Note 20 ne zaman tanıtılacak?

Samsung, beklediği gibi Galaxy Note 20 serisi telefonlarını tanıtmak için gün sayıyor ve tarih 5 Ağustos olarak belirlenmiş durumda. Şirket, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Unpacked ismini verdiği etkinliği 5 Ağustos'ta gerçekleştireceğini ifade ederken, telefonunu ismini her zamanki gibi paylaşmadı. Ancak her sene olduğu gibi Samsung'un yine Galaxy Note serisini yenilemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yapılacak etkinlik önceki yıllardan farklı olarak tamamen internet üzerinden gerçekleştirilecek ve Samsung'un kendi internet sitesi ile YouTube hesabı üzerinden yayın takip edilebilecek.



Samsung, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki farklı Galaxy Note 20 modeli ortaya çıkaracak: Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra. Ancak şirketin etkinlik boyunca tanıtacağı tek ürün Galaxy Note serisi olmayacak.

Şirket, yeni tableti Galaxy Tab S7, kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live'ı ve akıllı saati Galaxy Watch 3'ü de bu etkinlikte karşımıza getirecek.



