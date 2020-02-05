Samsung Galaxy Note 20 nasıl olacak? İşte ilk detaylar

Samsung, ilerleyen günlerde Galaxy S20 serisini sahneye çıkaracak; ancak sonrasında, yaz aylarına doğru da her yıl olduğu gibi Galaxy Note serisini yenileyecek. Galaxy Note 20 adıyla satışa sunulması beklenen yeni Samsung telefon hakkında henüz pek bir şey bilmiyoruz; ancak cihazla ilgili ilk sızıntılar ortaya çıktı bile.



Daha ince ayarlı bir 120 Hz ekrana sahip olması beklenen telefonun ekran yenileme hızı daha yüksek olacak. Galaxy S20'de de ekranın bu şekilde olması kuvvetle muhtemel görünüyor.



Cihazın tasarımıyla ilgili ise henüz sızan bir fotoğraf yok. Bu nedenle ilerleyen aylarda Galaxy Note 20 ile ilgili sızan diğer bilgilerle birlikte yeni telefonu biraz daha yakından tanıyacağız.