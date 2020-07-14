MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSamsung Galaxy Note 20 daha ucuz olacak
GeriTeknoloji Samsung Galaxy Note 20 daha ucuz olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 14.07.2020 - 08:10,Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 20 daha ucuz olacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Samsung Galaxy Note 20 daha ucuz olacak
Abone Olgoogle-news

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un 5 Ağustos tarihinde satışa sunmaya hazırlandığı yeni akıllı telefonu Galaxy Note 20, Galaxy Note 10'lara göre pek çok yeni özellikle gelecek; buna karşın fiyatı daha uygun olacak.

Samsung, her yıl olduğu gibi bu sene de Galaxy Note serisine yeni bir halka daha eklemeye hazırlanıyor. 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Unpacked ismi verilen etkinlikte Samsung yeni ürünlerini tanıtacak. Bunlardan biri de Galaxy Note 20 serisi olacak.

Türkiye dahil pek çok ülkede Exynos 990 işlemcilerle donatılacak olan Galaxy Note 20'ler, bazı ülkelerde ise Qualcomm'un Snapdragon 865 Plus işlemcisinden gücünü alacak. 90 Hz ekran yenileme hızı sunması beklenen telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği de fiyatı olacak.

Samsung Galaxy Note 20 daha ucuz olacak

Galaxy Note 10 serisinin çıkış fiyatlarından daha uygun fiyatlarla gelmesi beklenen Galaxy Note 20'ler 910 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Galaxy Note 20, 910 dolardan Galaxy Note 20 Plus ise 1060 dolardan alıcısına ulaşacak. Galaxy Note 10'lar bu kapsamda 40 dolar daha yüksek bir fiyat etiketine sahipti.

Bakalım Samsung bu yeni modelleriyle birlikte kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarabilecek mi?

Gmail'de otomatik yanıt nasıl verdirilir ?İzinli olduğumuz günlerde size yollanan tüm e-postalara standart bir 'izinliyim' mesajı yollamak istiyorsanız işte yolu...
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle