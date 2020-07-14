Samsung Galaxy Note 20 daha ucuz olacak

Samsung, her yıl olduğu gibi bu sene de Galaxy Note serisine yeni bir halka daha eklemeye hazırlanıyor. 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Unpacked ismi verilen etkinlikte Samsung yeni ürünlerini tanıtacak. Bunlardan biri de Galaxy Note 20 serisi olacak.

Türkiye dahil pek çok ülkede Exynos 990 işlemcilerle donatılacak olan Galaxy Note 20'ler, bazı ülkelerde ise Qualcomm'un Snapdragon 865 Plus işlemcisinden gücünü alacak. 90 Hz ekran yenileme hızı sunması beklenen telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği de fiyatı olacak.



Galaxy Note 10 serisinin çıkış fiyatlarından daha uygun fiyatlarla gelmesi beklenen Galaxy Note 20'ler 910 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Galaxy Note 20, 910 dolardan Galaxy Note 20 Plus ise 1060 dolardan alıcısına ulaşacak. Galaxy Note 10'lar bu kapsamda 40 dolar daha yüksek bir fiyat etiketine sahipti.

Bakalım Samsung bu yeni modelleriyle birlikte kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarabilecek mi?



