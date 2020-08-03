Samsung Galaxy Note 10 satışları durduruluyor mu?

Telefon üreticileri, yeni bir modeli sahaya sürdüklerinde bazı eski modelleri de sessiz sedasız satıştan çekme yolunu tercih ediyor. Bunu sadece samsung değil, başta Apple olmak üzere pek çok teknoloji üreticisi yapıyor. Samsung da Galaxy Note serisinde benzer bir eylemde bulunmak niyetinde.

Şirket, 5 Ağustos tarihinde Galaxy Unpacked ismi altında yeni akıllı telefonlarını gün yüzüne çıkaracak. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra olmak üzere iki farklı Galaxy Note cihazı da yine bu etkinliklte ilk kez karşımıza çıkacak.

Tam bu noktada ise şirketin geçen yıl satışa sunduğu Galaxy Note 10 serisini satmayı bırakması gündemde. Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre Samsung, Galaxy Note 20'leri pazara sürmesiyle Galaxy Note 10'ları da kademeli olarak kendi mağazalarından kaldıracak ve yeni telefona ağırlık verecek.

Ancak Galaxy Note 10 serisinin satışı üçüncü parti satış kanalları üzerinden sürecek.



