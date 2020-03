Samsung Galaxy Note 10 Plus Türkiye fiyatı düştükçe düşüyor!

Samsung, Galaxy Note 10 serisi telefonların satışından pek memnun değil. Özellikle de Türkiye'de 11 bin 399 TL'den satışa sunulan 256 GB Galaxy Note 10 Plus'ın fiyatı çokça konuşulmuştu. Ancak zaman geçtikçe Samsung, cihazların fiyatlarını diğer telefon modellerinde yaptığı gibi düşürmeye başladı. Bugün ise garantili bir 256 GB Galaxy Note 10 almak isteyenler 7149 TL, 256 GB Galaxy Note 10 Plus almak isteyenler ise 8559 TL ödemek durumunda.



Günün fırsatı adı altında düşen fiyatlara bakıldığında 11 bin 399 TL'den 8559 TL'ye düşen Galaxy Note 10 Plus'ın 2840 TL fiyat düşüşü yaşadığı dikkat çekiyor.



Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus. 6.3 inç'lik ekranıyla gelen Galaxy Note 10, 1080p ekran çözünürlüğünü destekliyor. 25W hızlı şarj desteğine sahip olan Galaxy Note 10, 3500 mAh bataryaya sahip. Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunan Galaxy Note 10'un 12 MP ana kamerası, 12 MP telefoto kamera ve 16 MP geniş açılı kamerası bulunuyor. 168 gram ağırlığında olan cihazın ise iki modeli bulunacak. Galaxy Note 10, 8 GB RAM ve 256 GB depolama hafızasıyla gelecek.

Galaxy Note 10 Plus (veya Galaxy Note 10 Pro) ise Galaxy Note 10'un seviye olarak bir tık üstü bir telefon. 6.8 inç'lik ekranı ve 1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan cihaz, 4300 mAh bataryaya sahip. 45W hızlı şarj teknolojisini desteklemesinden dolayı oldukça kısa sürede şarj olabilen cihazın arka yüzünde Galaxy Note 10'dan farklı larak dört kamera bulunuyor: 12 MP ana kamera+12 MP telefoto kamera+16 MP geniş açılı kamera ve ToF sensörü...