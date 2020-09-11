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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.09.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Samsung Galaxy M51 ön sipariş yoluyla satışa sunuldu

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Samsung Galaxy M51 ön sipariş yoluyla satışa sunuldu
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Samsung'un yeni akıllı telefonlarından Galaxy M51'i Türkiye'de ön sipariş yoluyla satış sundu. İşte yeni telefonun öne çıkan özellikleri...

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy M51'i Türkiye'de satışa sundu. Bu telefonu diğer modellerden ayıran en önemli özellik ise 7000 mAh kapasiteli bataryası olacak.

Akıllı telefonlar gün geçtikçe gelişiyor ve yeni modellerle karşılaşıyoruz. Ancak batarya ömrü söz konusu olduğunda bu konuda telefon üreticilerinin kayda değer bir iyileştirme yapamadığı görülüyor.

Bataryalar çok daha hızlı şarj olabilirken, kullanıcılara çoğu zaman bir günden fazla dayanmıyor.

Bu kapsamda Samsung ise Galaxy M51 adında bir telefon tasarlıyor. Bu telefonun en büyük farkı da batarya tarafında kendini gösteriyor; zira 7000 mAh kapasiteli bir bataryadan söz ediyoruz.

Samsung Galaxy M51 ön sipariş yoluyla satışa sunuldu

25W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi beklenen Galaxy M51, bu bataryası ile bir günü rahatça kurtarabilirken, ikinci günü de görecek gibi görünüyor.

Ancak batarya ömrünün doğrudan kullanım alışkanlığına bağlı olarak değişiklik gösterdiğini de belirtmemiz gerek.

6.67 inç'lik AMOLED ekranla gelmesi beklenen Galaxy M51, Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alırken, 8 GB RAM ile geliyor.

Android 10 işletim sistemi yüklü olarak satışa sunulan Galaxy M51'in fiyatı ise 3799 TL.

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