Samsung Galaxy M51: 7000 mAh bataryalı telefon

Akıllı telefonlar gün geçtikçe gelişiyor ve yeni modellerle karşılaşıyoruz. Ancak batarya ömrü söz konusu olduğunda bu konuda telefon üreticilerinin kayda değer bir iyileştirme yapamadığı görülüyor. Bataryalar çok daha hızlı şarj olabilirken, kullanıcılara çoğu zaman bir günden fazla dayanmıyor.

Bu kapsamda Samsung ise Galaxy M51 adında bir telefon tasarlıyor. Bu telefonun en büyük farkı da batarya tarafında kendini gösteriyor; zira 7000 mAh kapasiteli bir bataryadan söz ediyoruz.

25W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi beklenen Galaxy M51, bu bataryası ile bir günü rahatça kurtarabilirken, ikinci günü de görecek gibi görünüyor. Ancak batarya ömrünün doğrudan kullanım alışkanlığına bağlı olarak değişiklik gösterdiğini de belirtmemiz gerek.

6.67 inç'lik AMOLED ekranla gelmesi beklenen Galaxy M51, Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alırken, 8 GB RAM ile geliyor. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Galaxy M51'in Eylül ayında satışa sunulması bekleniyor.

Samsung'un Galaxy M51'i Türkiye'ye getirip getirmeyeceği ise henüz belli değil.



