Samsung Galaxy M02s geliyor! İşte özellikleri

14 Ocak tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Unpacked etkinliğinde Galaxy S21 serisi telefonlarını duyurmaya hazırlanan Samsung, giriş ve orta seviye telefonlarını da yenilemeye devam ediyor. Tanıtılacak en yeni telefon ise Galaxy M02s olacak.

Galaxy A02s'ten farklı olarak daha yüksek RAM ve depolama hafızasına sahip olan Galaxy M02s, 6.5 inçlik IPS LCD ekran kullanıyor ve V şeklinde çentikli bir ekran tasarımına sahip.

Qualcomm'un Snapdragon 450 işlemcisinden güç alması beklenen telefon, 3/4 GB RAM ve 32/64 GB dahili hafıza seçenekleriyle geliyor. Kamera tarafına geldiğimizde ise ana kameranın 13 MP çözünürlüğünde görüntü aldığını söyleyebiliriz. Ana kameraya 2 MP + 2 MP çözünürlüğünde iki kamera daha eşlik ediyor.

Ön yüzünde 5 MP kamerası bulunan ve 5000 mAh kapasiteli bataryasından enerji alması beklenen Galaxy M02s, diğer yandan parmak izi tarayıcıya sahip değil.

136 dolarlık fiyat etiketiyle satılması beklenen Galaxy M02s'in Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsiz.