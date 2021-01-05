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Teknoloji
Haber Giriş: 05.01.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Samsung Galaxy M02s geliyor! İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Samsung Galaxy M02s geliyor! İşte özellikleri
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni bir akıllı telefon için son hazırlıklarını yapıyor. Galaxy M02s ismini taşıması beklenen telefon bakın hangi özelliklere sahip olacak?

14 Ocak tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Unpacked etkinliğinde Galaxy S21 serisi telefonlarını duyurmaya hazırlanan Samsung, giriş ve orta seviye telefonlarını da yenilemeye devam ediyor. Tanıtılacak en yeni telefon ise Galaxy M02s olacak.

Galaxy A02s'ten farklı olarak daha yüksek RAM ve depolama hafızasına sahip olan Galaxy M02s, 6.5 inçlik IPS LCD ekran kullanıyor ve V şeklinde çentikli bir ekran tasarımına sahip.

Qualcomm'un Snapdragon 450 işlemcisinden güç alması beklenen telefon, 3/4 GB RAM ve 32/64 GB dahili hafıza seçenekleriyle geliyor. Kamera tarafına geldiğimizde ise ana kameranın 13 MP çözünürlüğünde görüntü aldığını söyleyebiliriz. Ana kameraya 2 MP + 2 MP çözünürlüğünde iki kamera daha eşlik ediyor.

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Samsung Galaxy S21in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Samsung Galaxy S21'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ön yüzünde 5 MP kamerası bulunan ve 5000 mAh kapasiteli bataryasından enerji alması beklenen Galaxy M02s, diğer yandan parmak izi tarayıcıya sahip değil.

136 dolarlık fiyat etiketiyle satılması beklenen Galaxy M02s'in Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsiz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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