Samsung Galaxy M01 tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung, Galaxy M01 adında yeni bir telefon modelini görücüye çıkardı. 5.7 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip olan ve özellikleriyle daha çok giriş seviyesi bir telefon olan ürün, 1540x720 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. V şeklinde çentik tasarıma sahip olan Galaxy M01, işlemci tarafında ise Qualcomm'un Snapdragon 439 yongasından gücünü alıyor.

Cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızayla birlikte gelirken, 4000 mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj desteğine sahip değil.

Arka yüzünde çift kamera bulunan Galaxy M01'in ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, 2 MP derinlik sensörü de ana kameraya eşlik ediyor. Çıkıntılı kamera yuvası da dikkat çekiyor.

Ön yüze geldiğimizde ise 5 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera mevcut.

Parmak izi tarayıcıya sahip olmayan Galaxy M01'in açıklanan fiyatı 101 dolar olurken, ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.



