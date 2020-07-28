Samsung Galaxy M01 Core tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung, giriş seviyesi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Galaxy M01 Core adını taşıyan yeni telefon 5.14 inç ekran büyüklüğüne sahip. Yani oldukça minik bir ekran kullanıyor. TFT ekranla gelen cihaz, 720x1480 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Android 10 Go Edition sürümü altında çalışan Galaxy M01 Core, MediaTek MT6739WW model işlemciden gücünü alıyor. Ekran yongası olarak PowerVR GE8100'ü kullanan cihaz, iki farklı model olarak kullanıcıların karşısına çıktı.

* 1 GB RAM + 8 GB dahili hafıza

* 1 GB RAM + 16 GB dahili hafıza

Arka yüzünde 8 MP çözünürlüğünde görüntü alan tek kamera bulunan Galaxy M01 Core'un ön yüzündeki kamera ise 5 MP.

Üzerinde 3.5 mm kulaklık yuvası bulunduran ürün, microUSB 2.0 yuvası üzerinden şarj oluyor ve veri transferine olanak veriyor. Yani cihaz, oldukça eski teknolojilerle donatılmış.

4000 mAh kapasiteli bataryası ise telefonun öne çıkan tek özelliği olabilir.

Cihazın fiyatı henüz açıklamasa da, Samsung'a yakın kaynakların iddiasına göre telefon Avrupa'da 80 euro'luk fiyat etiketiyle satılacak.



