Samsung Galaxy Flip Z tasarımına sahip bir telefon nasıl ortaya çıktı?

Samsung, geçtiğimiz yıl ilk katlanabilir cihazı Galaxy Fold’u tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Katlanabilir akıllı telefon kategorisine yeni bir yön çizen bu telefonda özellikle telefonun açılmasına odaklanılarak “Uygulamaları ve içerikleri daha geniş bir ekranda deneyimleyebilmek için cep telefonumuz açılıp genişlese nasıl olur?” sorusunun yanıtı verilmişti. Şirketin ikinci katlanabilir cihazı Galaxy Z Flip’in tasarımında ise tam ters bir yaklaşımla “Telefonu daha kompakt hale getirmek için katlamaya” odaklandı.

Şirket, kullanıcılara yeni bir mobil deneyim sunmak üzere geliştirdiği Galaxy Z Flip’in üretim sürecini yayınladığı bir video ile gösterirken telefonun tasarımındaki her unsurun nasıl yeniden tanımladığına dair detaylar da ortaya çıkıyor.

Galaxy Z Flip Türkiye’de iki şık renk seçeneğiyle sunuluyor: İddialı ve yaratıcı Parlak Mor ve hafif bir mavimsi ton da içeren Parlak Siyah. Samsung bu telefonların üretiminde pürüzsüz parlak cila ile hassas bir yüzey işleme sürecini bir araya getirerek cihazın katlandığı açıya göre farklı renk tonlarını yansıtan renk katmanları ortaya çıkardı.

Genişliği sadece 73,6mm olan Galaxy Z Flip avuç içine sığabiliyor, cepte ya da çantada kolayca taşınabiliyor. Şirket, bu cihazı olabildiğince kompakt ve taşınabilir kılmak için çok sayıda tasarımı test etti ve sonunda tüketicilere sunulan bu tasarımı seçti. Birçok detay üzerinde dikkatle çalışıldığı tasarım, rahat bir tutuş için mikrometre ölçeğine kadar ince ince hesaplandı.



Tasarımda, kapak ekranı gibi kullanışlı özelliklerden de anlaşıldığı üzere, kullanım kolaylığı da titizlikle dikkate alındı. Galaxy Z Flip kapatıldığında ön ekranda tarih, saat, pil seviyesi gibi pek çok bilgi görülebiliyor ve selfie çekilirken de kullanıcılar nasıl göründüklerini bu ekrandan kontrol edebiliyor. Cihaz açıldığında ise Samsung’un kullanıcı dostu One UI arayüzü, Galaxy Z Flip’in geniş 6,7-inç ekranını tek elle kullanmayı sağlıyor.

Tüketicilerin akıllı telefonlarını kullanma tarzları hakkında kapsamlı bir araştırma yapan Samsung, telefonu katlayabilmenin ve farklı açılarda açık tutabilmenin, kullanıcı deneyimine yeni bir kolaylık kazandıracağını gördü. Böylece, pek çok açıda katlanıp kullanılabilecek biçimde özel olarak tasarlanan Serbest Durma Açısı özelliği ile Galaxy Z Flip, kullanıcıya fotoğraf çekiminden görüntülü sohbete ve medya görüntülemeye kadar tüm işlemleri kolaylıkla yapma imkânı sunuyor.

Samsung, bu akıllı telefonun işlevsel olabilmesi için menteşesinin tıpkı bir dişli çark gibi hem dayanıklı hem de çok ince olması gerektiğini gördü. Menteşe tasarımları üzerine uzun ve yorucu bir araştırma ve donanım departmanlarıyla yakın iş birliği sonucunda, katlanabilir bir cihazın birçok açıda durabilmesini sağlayacak bir menteşenin detaylı projesi ortaya çıktı. Galaxy Z Flip’in karmaşık “Gizli Menteşesi” işte bu çalışmaların bir ürünü. Bu menteşe, cihazın farklı açılarda kullanılabilmesini ve her durumda desteksiz olarak dik durabilmesini sağlıyor.

Samsung’un geçtiğimiz hafta lansmanını gerçekleştirdiği katlanabilir yeni akıllı telefonu Galaxy Z Flip için online sipariş alımları yetkili mağazaların internet siteleri üzerinden açıldı. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçeneklerine sahip olan Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatı ise 13.499 TL. Ayrıca Galaxy Z Flip için herkese açık olan özel müşteri servis hattı da oluşturuldu. Tüketiciler 0850 22 20 847 (VIP) no’lu hattan ulaştıkları deneyimli temsilcilerden Galaxy Z Flip ile ilgili hizmet alabilecek.