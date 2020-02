Samsung Galaxy Buds Plus'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu

Samsung, Galaxy Buds'ın ardından bu kez geliştirilmiş sürüm Galaxy Buds Plus ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 11 Şubat tarihinde Galaxy S20 serisi telefonlarla birlikte duyurulması planlanan yeni kulaklıklar, 149 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Batarya ömrü konusunda önceki modele göre neredeyse iki kat daha fazla batarya ömrü sunması beklenen Galaxy Buds Plus, çoklu cihaz bağlantısına da sahip.



Batarya kapasitesi artan Galaxy Buds Plus, buna karşın 6.3 gramı bulan kulaklık ağırlığıyla yine ergonomik bir yapıda olacağı görülüyor. Gürültü engelleme teknolojisini de bünyesinde barındıran Galaxy Buds Plus, bu sürümde birden fazla mikrofona sahip. Mikrofonun da desteğini arkasına alan cihaz, bu sayede hem sesinizin karşı tarafa daha net bir şekilde iletilmesini sağlayacak, hem de daha iyi bir gürültü engelleme özelliğini kulaklığa kazandıracak.



Özellikle telefon görüşmeleri söz konusu olduğunda bir önceki modele kıyasla daha başarılı bir kulaklık modeli olan Galaxy Buds Plus, hem iOS hem de Android cihazlarla sorunsuz bir şekilde çalışabilecek.