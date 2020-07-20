Samsung Galaxy Buds Live kulakta böyle görünüyor

Kablosuz kulaklık pazarının önemli isimlerinden biri olan Samsung, ilerleyen günlerde yeni kablosuz kulaklığı olan Galaxy Buds Live ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak bu kulaklığı diğerlerinden ayıran en önemli farkı tasarımı olacak.

Twitter kullanıcısı h0x0d tarafından paylaşılan yeni görüntülere bakıldığında Galaxy Buds Live'ın tasarımının nasıl olduğu açıkça görülüyor.

Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olması beklenen ürün, yine de kafaları karıştırmıyor değil. Öyle ki silikon uçlar ve kulak kanalını kapatacak tasarıma sahip olmayan Galaxy Buds Live'ın gürültüyü nasıl engelleyeceği merak konusu.

Kulağa takıldığında bir fasulye tanesi görüntüsü veren ürünün en net görüntülerine ve teknik özelliklerine ise 5 Ağustos'ta ulaşabileceğiz.



