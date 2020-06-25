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Teknoloji
Haber Giriş: 25.06.2020 - 07:55,Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A21s Türkiye'de satışa çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Samsung Galaxy A21s Türkiye'de satışa çıktı
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy A21s'i Türkiye'ye getirdi. Orta seviye bir telefon olan Galaxy A21s, bakın hangi özelliklere sahip ve Türkiye fiyatı ne oldu?

Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Galaxy A21s, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızayla geliyor. Dahili hafızayı yeterli bulmayanlar ise microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı artırabiliyor.

Çift SIM kart desteğine sahip olan cihaz, 6.5 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip. Infinity-O ekran tasarımına sahip olan ürün, 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunarken, içerisinde 2 GHz hızında çalışan 8 çekirdek Exynos 850 işlemci bulunuyor.

5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Galaxy A21s, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkıyor.

Cihazın arka yüzünde ise 4'lü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Galaxy A21s’nin dört sensörlü arka kamerası; 48 MP çözünürlüğünde ana sensör, 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2 MP makro sensörü ve 2 MP derinlik sensörü bir araya getiriyor. Önde ise 13 MP çözünürlüğünde bir adet kameraya yer veriliyor. 1080p 30 fps video çeken telefonda 60 fps desteği bulunmuyor. Hem ön hem de arka kamera canlı odak özelliğine sahip.

Samsung Galaxy A21s fiyatı ise 3199 Türk Lirası oldu.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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