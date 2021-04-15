Samsung Electronics Türkiye’de önemli atama

İş hayatına 2005 yılında başlayan Topgül, 16 yıllık kariyeri süresince uluslararası şirketlerde müşteri hizmetleri, satış sonrası hizmetler ve müşteri deneyiminden sorumlu ekiplerin yönetiminden sorumlu oldu. Müşteri deneyimi gelişimi, verimlilik artışı, alternatif satış kanalları ve müşteri memnuniyeti artışı üzerine çeşitli projeleri hayata geçiren Topgül’ün bazı çalışmaları ulusal ve uluslararası çapta ödüllere layık görüldü. Topgül, Samsung Electronics Türkiye’de ise son olarak Müşteri Deneyimi Gurup Müdürü olarak görev yapıyordu.

MBA derecesine sahip olan Erbil Topgül, halen Maltepe Üniversitesi’nde işletme doktora eğitimine devam ediyor.