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Teknoloji
Haber Giriş: 15.09.2020 - 09:00 | Son Güncelleme:

Samsung ekran altı kameraya sahip telefonu duyuracak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Samsung ekran altı kameraya sahip telefonu duyuracak
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, ekranın altında gizlenen özel kamera tasarımlı telefonunu görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Samsung, ön kamerayı ekrana tamamen gömmeyi planlıyor. 2021 yılında duyurulması planlanan; ancak henüz ismi açıklanmayan bu özel telefonda ön kamerayı açık bir şekilde görmeyeceğiz. Şirket, bu teknolojiyi kullanmak için yeterli donanıma sahip; ancak henüz testler tamamlanmadığı için telefon bir ürüne dönüşmüş değil.

Bu gerçekleştiğinde ise ekranda kamera artık yer işgal etmeyecek; ekranı tam olarak kullanıcı görebilecek. Bu sayede pop-up yani aç/kapa ön kameraların da gereksinimi ortadan kalkacak. Bu kameaların mekanizması yüzünden telefonlar oldukça ağır bir yapıda oluyor.

ZTE İLK ADIMI ÇOKTAN ATTI

Samsung, bu teknoloji üzerinde çalışıyor olsa da Çin merkezli ZTE bu teknolojiyi kullanan ilk telefonunu halihazırda satışa sunmuş durumda. Ön sipariş yoluyla satışına başlanan ürünün kullanıcılardan ne tepki alacağı da merak konusu.

Samsung'un da ZTE'nin bu ürününü izleyerek yol haritasını hazırlaması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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