Samsung da "üçe katlanan" cihazını geliştiriyor

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Katlanır telefon piyasasında hareketlilik sürüyor. Gelen son bilgilere göre, Samsung da Galaxy Z Fold 7 cihazının yanında bir de üçe katlanan ilk Galaxy cihazını tanıtacak.



Şirketin Huawei'den farklı bir yaklaşım izlediği ve ekran sayısını ikiye katladığı da gelen bilgiler arasında.



Sonuçta katlanır telefonların popüler olması için canla başla çalışan firmanın Samsung olduğu düşünülürse, şirketin "iki değil, üçe katlanan" cihazlar piyasasına da giriş yapması şaşırtıcı değil.



Galaxy Z Fold 7'nin dış ve iç ekranları tek bir menteşe ile birleşirken, gelecek olan yeni üçe katlanır telefon iki menteşe kullanacak.



Tasarımın, Samsung'un CES'te sergilediği Flex G prototipine benzemesi bekleniyor.



Muhtemelen cihazın ana orta ekranının sağ ve solunda birer menteşe ile açılıp kapanabilen iki ekran yer alacak. Dış ekranın Z Fold cihazlarında kullanılan büyüklükte, yaklaşık 6,49 inç olacağı tahmin ediliyor.



Tamamen açıldığındaysa, telefonun 9,96 inçlik tabletlere yakın büyüklükte ekrana sahip olacağı belirtiliyor.



Kısacası Samsung'un üçe katlanır telefonu Huawei Mate XT'ye hem benzeyecek, hem benzemeyecek.



Cihazla ilgili henüz çok fazla sızıntı olmaması sebebiyle, teknik özelliklerine dair daha fazla bilgi bulunmuyor.



Sadece muhtemelen Galaxy Z Fold 7 ile birlikte duyurulması bekleniyor.