Samsun Üniversitesi'nde insansız hava aracı eğitimi verildi

Yapılan eğitimde kursiyerlere hava hukuku ve sorumluluklar, ATC usulleri ve havacılık frezyolojisi, meteoroloji, bakım ve onarım, aviyonik sistemler, kumanda edilebilir sistemler, itki sistemleri, hava aracı uçuş dinamiği, uçuş prensipleri ve İHA tanıtım ana başlıkları altında alanında uzman eğitmenler tarafından kurs verildi. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde verilen eğitimin sonunda SAMÜ Canik Kampüsü’nde İHA eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan kursiyerlere İHA 1 Pilotluk Lisansı verildi.



SAMÜSEM çeşitli alanlarda olduğu gibi insansız hava aracı kullanımı konusunda da sertifikalı eğitimlerine devam edecek. İlgili vatandaşlar SAMÜSEM tarafından düzenlenecek olan kurslar hakkında ayrıntılı bilgiye "www.sem.samsun.edu.tr" adresinden ulaşabilecek.



