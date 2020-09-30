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İHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 06:59 | Son Güncelleme:

Samsun Üniversitesi TEKNOFEST'te bir ödül daha kazandı

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Samsun Üniversitesi TEKNOFEST'te bir ödül daha kazandı
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Samsun Üniversitesi(SAMÜ), Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında ‘Kurul Özel Ödülü'ne layık görüldü.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve temel amacı temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araç teknolojilerinde kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak olan “TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları”nda dereceye giren takımlar belli oldu. Samsun Üniversitesi Elektrikli ve Otonom Araç Takımı 1-6 Eylül tarihleri arasında Kocaeli İzmit Körfez pistinde gerçekleştirilen Elektrikli Araç Yarışları’nda göstermiş oldukları başarıdan dolayı Kurul Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Samsun Üniversitesi öğrencilerinin ödül almasından memnuniyet ve gurur duyduğunu ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Son dönemde öğrencilerimizin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar sayesinde art arda ödüller alıyoruz. Ödül alan öğrencilerimiz göğsümüzü kabartıyor, onlarla gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ödüllerin ve başarıların daha da artacağına inanıyorum. Çünkü bu başarılar hem ilham kaynağı hem de motivasyon aracı olmaktadır. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizi bu tür etkinliklere daha fazla ilgi göstermeye davet ediyor ve yönetim olarak her daim onların destekçisi olacağımızı taahhüt ediyorum. Bu süreçte emek veren tüm öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Samsun Üniversitesi Elektrikli ve Otonom Araç Takım Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Soylu açıklamasında, “TÜBİTAK'ın 16.sını düzenlediği Elektrikli Araç Yarışlarına Samsun Üniversitesi olarak ilk kez katılım gerçekleştirdik. Elektrikli aracımızı pandemi sürecine rağmen 1,5 ay gibi kısa sürede sıfırdan TÜBİTAK'ın istediği kurallar dahilinde 6 öğrenci arkadaşımız ile gece-gündüz çok sıkı çalışarak hazır hale getirdik. TÜBİTAK’ın bu yaptığımız çalışmayı ‘Kurul Özel Ödülü’ne layık görmesi bizleri çok sevindirmiş ve onurlandırmıştır. Bu vesileyle organizasyonu düzenleyen TEKNOFEST'e, TÜBİTAK'a, desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Aydın hocamıza ve Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hüseyin Demir hocamıza, ekip arkadaşlarım Muhammet Çakıcı, Fatih Mehmet Deveci, Abdülkadir Çelik, Selman Akşit, Kadir Belen ve Ayçe Gülüm Saltık'a teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.

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