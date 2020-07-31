Samsug Galaxy M31s tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Samsung, özellikle kamera özellikleriyle dikkat çeken yeni orta seviye telefonu Galaxy M31s'i duyurdu. Galaxy M31 model cihazın biraz daha iyileştirilmiş bir sürümü olan Galaxy M31s, 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Full HD+ ekran çözünürlüğü sunan telefonun ekran/gövde oranı yüzde 91'i bulurken, ekran teknolojisi ise sAMOLED yapısını kullanıyor.

Kendi geliştirdiği Exynos 9611 işlemciden gücünü alan Galaxy M31s'in iki farklı modeli bulunuyor ve bu modellerden birinde 6 GB RAM, diğerinde ise 8 GB RAM yer alıyor. Cihazın dahili hafızası 128 GB olsa da, toplam hafızayı 512 GB'a kadar microSD kart desteği sayesinde artırabiliyorsunuz.

Haberinde başında yazdığımız üzere cihazın öne çıkan yanı, kamera tarafında kendini gösteriyor. 64 MP çözünürlüğünde görüntü alan ana kamerada Sony IMX682 sensörü kullanılıyor. Ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı lens eşlik ederken, cihazda ayrıca 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera bulunuyor.



Galaxy M31s ve Galaxy M31 yan yana

Telefonun ön yüzünde ise 32 MP çözünürlüğünde görüntü alan bir kamera konumlandırılmış. Telefonun ön kamerasının 4K video kayıt desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

6000 mAh kapasiteli bataryayla gelen telefon, bu açıdan da kullanıcıları tatmin edecek gibi görünüyor. 25W hızlı şarj desteğine sahip olan ürün, Android 10 işletim sistemi altında çalışan OneUI 2.1 kullanıcı arayüzünü kullanıyor.

4G VolTE, Bluetooth 5.0gibi teknolojileri de destekleyen ürün Hindistan'da 285 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.



