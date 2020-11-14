Şampiyon, 3D yazıcıdan çıkan kupayı kaldıracak

Dünyanın en büyük ve en sevilen motor sporları organizasyonu olan Formula 1’in her yarışı 150’yi aşkın ülkede 2 milyar kişi tarafından izleniyor. Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si ise 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Yarışla ilgili dikkat çeken bir diğer nokta ise kazananlara verilecek kupaların 3D yazıcıdan üretilmiş olması.



Yerli 3D yazıcı üreticisi Zaxe 3D yazıcılarının ürettiği bu kupalarla ilgili konuşan şirketin genel müdürü Emre akıncı şu sözleri kaydetti:



Ülkelerin üretim ekonomisi için stratejik öneme sahip olan 3D yazıcı sektörü Türkiye’de ve dünyada çok hızlı büyüyor. Formula 1 de bizi dünya çapında görünür kılacak.”











