MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSamanyolu'nun derinliklerinde fosil galaksi keşfedildi
GeriTeknoloji Samanyolu'nun derinliklerinde fosil galaksi keşfedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 20.11.2020 - 21:56 | Son Güncelleme:

Samanyolu'nun derinliklerinde fosil galaksi keşfedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samanyolu'nun derinliklerinde fosil galaksi keşfedildi
Abone Olgoogle-news

Gök bilimciler, Samanyolu'nun derinliklerinde gizlenmiş "fosil galaksi" keşfetti. Daily Mail'in haberine göre, keşfedilen "fosil galaksinin", yaklaşık 10 milyar yıl önce Samanyolu ile çarpıştığı düşünülen Heracles'in kalıntıları olduğu sanılıyor.

Samanyolu'nun yıldız kümeleri, gaz ve tozdan oluşan yuvarlak halesinin aşağı yukarı üçte birini oluşturan kalıntıların, Apache Nokta Gözlem Galaksi Gelişimi Deneyi (Apogee) projesinden elde edilen verinin incelenmesi sonucu bulunduğu belirtildi.

Liverpool John Moores Üniversitesi Astrofizik Araştırma Enstitüsünden Dr Ricardo Schiavon, keşifle ilgili "Kozmolojik açıdan gerçekten küçük, sadece 100 milyon yıldız. Ama tüm Samanyolu halesinin kütlesinin neredeyse yarısını oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

Schiavon, bunun gibi bir fosil galaksi bulmak için on binlerce yıldızın devinimlerini ve detaylı kimyasal yapısını incelemek zorunda olduklarını belirterek, "Bu özellikle Samanyolu'nun merkezindeki yıldızlar açısından zor çünkü yıldızlararası toz bulutları nedeniyle gizlenmiş durumdalar. Apogee, bu bulutun içinden geçerek Samanyolu'nun kalbini daha önce olmadığı kadar yakından görmemizi sağlıyor." diye konuştu.

Ricardo Schiavon, "Kozmik evimiz olduğundan Samanyolu halihazırda bizim için özel ancak bu antik galaksinin içine gömülmesi onu daha da özel kılıyor." ifadesini kullandı.

Çalışmanın ayrıntıları "The Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

ASUS Zenbook Flip S 13 incelemesiASUS'un yeni nesil dizüstü bilgisayarı Zenbook Flip S 13 (UX371), özellikle de iş ve eğitim odaklı bilgisayar arayanlar için biçilmiş kaftan. Oldukça ince ve hafif olan cihaz, buna karşın üstün bir performans sunuyor. Ürünü yakından inceledik. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle