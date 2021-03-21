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Teknoloji
Haber Giriş: 21.03.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Samanyolu'nu hiç böyle görmediniz: Bu fotoğraf için 12 yıl uğraştı

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Samanyolu'nu hiç böyle görmediniz: Bu fotoğraf için 12 yıl uğraştı

Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl boyunca yaptığı çalışma sonucunda, Samanyolu’nun panoramik fotoğrafını hazırladı. Metsavainio, 20 milyon yıldızı gösteren panoramik fotoğrafı, mozaik tekniği ile 16 Mart'ta tamamladı.

JP Metsavainio, 12 yıl süren çalışmasında gözlemevinde 1250 saat pozlama süresi harcadığını ve ortaya çıkan Samanyolu panoramik fotoğrafın 100 bin piksel genişliğinde olduğunu belirtti.

Metsavainio, çalışmasında Kuzey Finlandiya'daki Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki gözlemevinde bir dizi modifiye edilmiş kamera lensi ve teleskop kullandı.

Samanyolunu hiç böyle görmediniz: Bu fotoğraf için 12 yıl uğraştı

MOZAİK TEKNİĞİ KULLANDI

Samanyolu’nun panoramik fotoğrafı, Boğa takımyıldızından Kuğu takımyıldızına 20 milyon yıldızın bulunduğu bir alanı kapsıyor.

Doğru kareleri eşleştirmek için yıldızları göstergeler olarak kullanan Metsavainio, elde ettiği kareleri mozaik tekniğiyle birleştirdi.

Metsavainio, basına yaptığı açıklamada 12 yıllık çalışmasının detaylarını kişisel bloğu “astroanarchy.blogspot.com”da paylaştığını ve 16 Mart’tan itibaren bloğu yaklaşık 750 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

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