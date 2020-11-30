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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 30.11.2020 - 06:50 | Son Güncelleme:

Samanyolu Galaksisi süper kütleli kara deliğe oldukça yakın

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Samanyolu Galaksisi süper kütleli kara deliğe oldukça yakın
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Dünya'nın Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğe sanılandan 2000 ışık yılı daha yakın olduğu açıklandı.

CNN'in haberine göre, Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevinde görevli bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin yeni bir haritasını yayımladı. 

Yeni harita, galaksinin merkezindeki kara deliğin Dünya'ya uzaklığının 25 bin 800 ışık yılı olduğunu gösterdi.

Uluslararası Astronomi Birliği, 1985'te bu mesafeyi 27 bin 700 ışık yılı olarak kabul etmişti.

Haritaya göre, Güneş Sistemi, galaktik merkezin çevresinde dönerken saniyede 227 kilometre yol alıyor. Güneş Sistemi'nin dönüş hızı, saniyede 220 kilometre olarak benimsenmişti.

Yeni haritanın, Japon radyo astronomi projesi VERA'nın 15 yıllık gözlemleri çerçevesinde hazırlandığı ifade edildi.

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan Sagittarius A* kara deliğinin kütlesinin, Güneş'inkinden 4,2 milyon kat fazla olduğu belirtiliyor.

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