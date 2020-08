Sam Fisher, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’e geliyor

Shadow Legacy Operasyonunda oyuncular, Sam Fisher'ı çift yöne matkaplı bir kamera olan yeni Argus Fırlatıcı cihazı ile donatılmış, Zero adlı bir Saldıran olarak yeniden keşfedebilecekler. Kameralar, yumuşak veya güçlendirilmiş duvarları, pencereleri ve kapakları delmek veya herhangi bir yüzeye yapıştırmak için fırlatılabilir. Saldıran, kameraya girdikten sonra duvarın arkasını görmek için kameranın görüşünü diğer tarafa çevirebilir. Her kamera, Savunanlara hasar vermek veya cihazları yok etmek için kullanılabilen bir lazer şarjı ile donatılmıştır. Sam Fisher ayrıca silahı SC3000K ve yakın dövüş silahı Karambit ile geliyor.

Oyuncular, Sam Fisher'a ek olarak, elden geçirilip yeniden tasarlanmış Köşk haritasını keşfedebilecekler. Geliştirme ekibi, birinci ve ikinci katları iyileştirdi ve diğer özelliklerin yanı sıra çatıda artık bir yandan diğer yana geçilebilir. Bu yenileme çalışmasının ana odağı hedefler oldu, bunun için bodruma rotasyonu iyileştirmek için bir koridor eklendi ve yemek odasındaki kupa alanı yenilendi.

Bu yeni sezonun yanı sıra Ubisoft, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege'in platforma bağlı olarak 27 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar ücretsiz oynanabileceğini açıkladı. İlgilenen oyuncular, tüm haritalara, oyun modlarına ve 20 ana Operatöre anında erişim ile tüm platformlarda Rainbow Six Siege topluluğundaki 60 milyondan fazla oyuncuya katılabilirler.

Bu ücretsiz haftanın öncesinde Ubisoft, oyuncuların yeni takım arkadaşlarıyla dillerine, oyun tarzlarına ve genel oyun alışkanlıklarına göre eşleşmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir mobil ve masaüstü web uygulaması olan SquadFinder'ın çıkışını da duyurdu.



İlave oyun güncellemeleri aşağıdaki şöyle:

Ping 2.0

Harita Engellemesi

Yeni ikincil cihaz: Uzaktan Sert Patlatıcı

Yeni Optikler ve Nişangah Renkleri

Yeni Güçlendirme Havuzu

Shadow Legacy Operasyonu için Test Sunucusu 17 Ağustos'ta açılacak. Test Sunucusu, Tom Clancy's Rainbow Six Siege'in alternatif bir sürümüdür ve oyuncuların ana oyuna gelecek olan oyun özelliklerini önceden test etmelerine olanak tanıyor.