Salla Kazan indir - Salla Kazan nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Salla Kazan uygulaması

Turkcell’in vatandaşların kullanımına sunmuş olduğu Dijital Operatör uygulaması temel olarak bütün işlemleri tek bir noktadan halledebilmeyi amaçlar. Kullanıcıların operatörler ile olan işlemleri güncel tarife bilgisini takip etmekle başlar. Özellikle kalan dakika, internet ve sms gibi kullanım hakları kişinin kendi başına takip edileceği şeyler olmadığı için bu hizmetlerin operatör tarafından verilmesi daha doğrudur. Dijital Operatör uygulaması da dahil olmak üzere bu tarz uygulamalar genellikle daha iyi bir paket arayışında olan kullanıcılara da alternatifler sunar. Son olarak kullanıcıları uygulamada tutabilmek için de salla kazan gibi kampanyalar ile onların beğenisi amaçlanır.

Salla Kazan Nedir ve Ne İşe Yarar?

Salla kazan en basit anlatımla Turkcell tarafından geliştirilen ve Dijital Operatör uygulaması içerisinde yer alan bir mini oyundur. Bu oyunun temel amacı telefonu sallayarak her hafta farklı şekillerde gelen ücretsiz dakika, SMS ve internet kampanyaları edinmektir. Ayrıca birçok markada olduğu gibi salla kazan da çeşitli kampanyalarla birçok marka ile iş birliği yapar. Bu sayede kullanıcılar çeşitli ürün veya hizmetlere daha uygun fiyatlar ile erişir. Salla kazan uygulaması ne işe yarar sorusuna verilecek en iyi cevap her hafta farklı hediyeler veren uygulama olacaktır.

Salla Kazan Nasıl İndirilir?

Salla kazan ya da Dijital Operatör sadece akıllı telefonlarda kullanılabilen uygulamalar arasında bulunur. Nitekim Dijital Operatör uygulamasını cihazınızda kullanabilmeniz için Turkcell abonesi olmanız ve tanımlı bir numaraya sahip olmanız gerekir. Dijital Operatör ya da salla kazan uygulamasını indirip kullanabilmek için sonrasında yapmanız gereken tek şey aşağıda her cihaz türüne uygun olarak verilen uygulama marketini ziyaret etmek olacaktır.

Salla Kazan İos App Store İndirme Linki

Dijital Operatör uygulamasını Apple cihazınıza indirmek ve iPhone telefonlar üzerinden Turkcell hattınız ile salla kazan fırsatlarından faydalanmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://apps.apple.com/be/app/dijital-operat%C3%B6r/id335162906

SALLA KAZAN İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Salla Kazan Android Google Play İndirme Linki

Google Play Store ile Dijital Operatör uygulamasını edinmek ve Android cihazlarınızda Turkcell hattınızla salla kazan hediyelerini kullanmak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttech.android.onlineislem&hl=tr&gl=US

SALLA KAZAN ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Salla Kazan Nasıl Yüklenir?

Salla kazan uygulamasını kullanabilmek ve her hafta verilen ücretsiz hediyelerden faydalanmak için öncelikle Dijital Operatör uygulamasını edinmeniz gerekir. Yukarıda her cihaz tipi için özel olarak verilen uygulama marketini ziyaret ederek Dijital Operatör uygulamasını hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Salla Kazan Nasıl Kullanılır?

Dijital Operatör uygulamasını kullanırken bilmeniz gereken ilk şey sadece Turkcell abonelerinin bu fırsattan faydalanabileceğidir. Eğer başka bir operatöre kullanıyorsunuz Dijital Operatör ya da salla kazan uygulamasından faydalanamazsınız. Dijital Operatör uygulaması ile ayrıca faturanızı ödeyebilir, TL yükleme işlemi yapabilir, kalan tarife bilgilerinizi görüntüleyebilir ve daha avantajlı paketler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Salla Kazan'ın Özellikleri Neler? Salla Kazan İncelemesi

Uygulama marketlerinde milyonlarca kişi tarafından indirilen ve Turkcell tarafından geliştirilen Dijital Operatör gelişmiş uygulamalar arasında bulunuyor. Yakından göz atıldığında dikkat çeken ilk detay herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilmesi ve içgüdüsel olarak fark edilebilmesi açısından dizayn edilen tasarımı oluyor.

Salla Kazan Nasıl Silinir?

Salla kazan ya da Dijital Operatör uygulamasını telefonunuzdan silmek için öncelikle ayarlar bölümüne girin. Daha sonra uygulamalarım ve Dijital Operatör adımlarını izleyerek cihazınızdan silebilirsiniz.