Salgında dizüstü bilgisayar ve tablet satışları katlandı

Wang, yaptığı açıklamada, 2020 yılının kimsenin beklemediği ve hayatı büyük ölçüde değiştiren olaylara sahne olduğunu söyledi. Bu durumun teknoloji dünyasına yansımalarını çok net bir şekilde gördüklerine işaret eden Wang, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin vites yükselterek hızlanması, evden çalışmayı belki de hayatlarında ilk defa deneyimleyen kişileri, bambaşka bir paradigmanın içerisine itti. Bu değişimi, özellikle dizüstü bilgisayar ve tablet satışlarının tüm ülke genelinde artmasıyla da sayısal olarak gözlemleme şansını elde ettik."

Wang, mart ayının ortalarında, pandemi sürecine karşı korunma amaçlı alınan önlemlerin tüm tüketicilerin hayatlarında büyük değişiklik yarattığını söyledi.

"Eski cihazları yenilemek de tüketicilerin bir diğer tercihi oldu"

Seth Wang, çalışma, eğitim, öğretim ve eğlence süreçlerinin tamamının ev ortamına taşınmasının, tüketicileri bu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri teknolojileri ve cihazları araştırmaya ittiğini, ellerindeki eski cihazları yenilemenin de tüketicilerin bir diğer tercihi olduğunu aktardı.

"Bu yönelimlerin 2021 yılında da süreceğini düşünüyoruz"

Tüketicilerin olası ihtiyaçlarını önceden çok iyi öngörüp hemen aksiyona geçmelerinin, büyüme üzerinde çok olumlu etkiler yaptığına işaret eden Wang, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yönelimlerin 2021 yılında da süreceğini ancak tüketicilerin ilk satın alma paniği dalgasını atlattıktan sonra çok daha bilinçli ve seçici kararlar vereceğini düşünüyoruz."