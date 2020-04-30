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Teknoloji
Haber Giriş: 30.04.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Salgın süresince Twitter'ın gündemi video oyunları oldu

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Salgın süresince Twitter'ın gündemi video oyunları oldu
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Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle, insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgisi, görülmemiş bir şekilde arttı. Diğer spor dallarında çeşitli ertelemeler ve iptaller yaşanırken, oyun dünyası ise hiç durmadı.

Oyunlar hem bilgisayarda hem de mobil cihazlarda oynanıyor, insanlar evde de keyifli zaman geçiriyor. Çevrimiçi, video ve mobil oyun, tüm dünyada çok popüler. 

Bu trendle paralel olarak, Twitter'daki oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. Mart ayının ikinci yarısında Twitter’da oyun üstüne konuşmalarda % 71 artış görüldü. Özellikle ABD'de, konuşmalarda % 89 gibi çok büyük bir artış yaşandı.

ABD'de son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen oyunlar şunlar oldu:

  1. Animal Crossing: New Horizons
  2. Call of Duty
  3. Final Fantasy
  4. Fortnite
  5. Fire Emblem
  6. DOOM
  7. Super Mario
  8. NBA2K
  9. Overwatch
  10. The Legend of Zelda

Animal Crossing hakkında en çok tweet atan ülkeler şunlar oldu:

  1. Japonya
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Kore
  4. Fransa
  5. İspanya

Son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen Espor takımları:

  1. @FaZeClan
  2. @G2Esports
  3. @mibr
  4. @FNATIC
  5. @Cloud9
  6. @T1
  7. @TeamLiquid
  8. @Luminosity
  9. @paiNGaming
  10. @TSM
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