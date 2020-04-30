Salgın süresince Twitter'ın gündemi video oyunları oldu
Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle, insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgisi, görülmemiş bir şekilde arttı. Diğer spor dallarında çeşitli ertelemeler ve iptaller yaşanırken, oyun dünyası ise hiç durmadı.
Oyunlar hem bilgisayarda hem de mobil cihazlarda oynanıyor, insanlar evde de keyifli zaman geçiriyor. Çevrimiçi, video ve mobil oyun, tüm dünyada çok popüler.
Bu trendle paralel olarak, Twitter'daki oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. Mart ayının ikinci yarısında Twitter’da oyun üstüne konuşmalarda % 71 artış görüldü. Özellikle ABD'de, konuşmalarda % 89 gibi çok büyük bir artış yaşandı.
ABD'de son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen oyunlar şunlar oldu:
- Animal Crossing: New Horizons
- Call of Duty
- Final Fantasy
- Fortnite
- Fire Emblem
- DOOM
- Super Mario
- NBA2K
- Overwatch
- The Legend of Zelda
Animal Crossing hakkında en çok tweet atan ülkeler şunlar oldu:
- Japonya
- Amerika Birleşik Devletleri
- Kore
- Fransa
- İspanya
Son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen Espor takımları:
- @FaZeClan
- @G2Esports
- @mibr
- @FNATIC
- @Cloud9
- @T1
- @TeamLiquid
- @Luminosity
- @paiNGaming
- @TSM
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