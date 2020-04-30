Salgın süresince Twitter'ın gündemi video oyunları oldu

Oyunlar hem bilgisayarda hem de mobil cihazlarda oynanıyor, insanlar evde de keyifli zaman geçiriyor. Çevrimiçi, video ve mobil oyun, tüm dünyada çok popüler.

Bu trendle paralel olarak, Twitter'daki oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. Mart ayının ikinci yarısında Twitter’da oyun üstüne konuşmalarda % 71 artış görüldü. Özellikle ABD'de, konuşmalarda % 89 gibi çok büyük bir artış yaşandı.

ABD'de son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen oyunlar şunlar oldu:

Animal Crossing: New Horizons Call of Duty Final Fantasy Fortnite Fire Emblem DOOM Super Mario NBA2K Overwatch The Legend of Zelda

Animal Crossing hakkında en çok tweet atan ülkeler şunlar oldu:

Japonya Amerika Birleşik Devletleri Kore Fransa İspanya

Son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen Espor takımları: